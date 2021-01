Sporting prepara "com determinação" final da Taça da Liga

O Sporting realizou esta quinta-feira mais um treino de preparação, em Alcochete, tendo em vista a final da Taça da Liga frente ao Sp. Braga, sábado, às 19h45, no estádio Municipal de Leiria.





Focados na preparação do próximo jogo, os jogadores às ordens de Rúben Amorim responderam "com entrega e determinação à exigência colocada", refere o Sporting no seu site.O grupo de trabalho volta a treinar sexta-feira de manhã, estando agendada para as 18 horas a conferência de imprensa de antevisão à partida.