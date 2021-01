Sporting prepara dérbi com Benfica em dia de aniversário especial

O Sporting continua a preparar o dérbi com o Benfica da próxima segunda-feira (21H30), agendado para o Estádio José Alvalade.





Em dia do aniversário de Paulinho, técnico de equipamentos do Sporting, a equipa fez questão de assinalar a data, segundo escrevem os leões no seu site oficial. "O trabalho na Academia Sporting continuou a bom ritmo e com o plantel totalmente focado na próxima partida. No decorrer da sessão deste sábado, o grupo de trabalho às ordens de Rúben Amorim apresentou-se com a determinação e o rigor habituais para preparar mais um encontro da Liga NOS", pode ler-se igualmente.Para amanhã está agendado novo treino às 10 horas e, às 18H30, Ruben Amorim fará a habitual conferência de imprensa de antevisão ao encontro.