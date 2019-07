Sporting prepara dérbi da Supertaça com seis baixas

O Sporting voltou esta segunda-feira ao trabalho depois de ontem ter perdido diante do Valencia no Troféu Cinco Violinos (1-2) para preparar a Supertaça frente ao Benfica (domingo, dia 4, às 20h45). Os titulares do jogo de apresentação dos leões em Alvalade realizaram trabalho de recuperação no ginásio, e os restantes, incluindo Renan Ribeiro, treinaram no relvado.





Segundo o site oficial dos verde e brancos, Bruno Gaspar encontra-se "completamente integrado nos trabalhos", ao passo que Rafael Camacho, Stefan Ristovski e Valentin Rosier continuam a treinar de forma limitada. Rodrigo Battaglia cumpre o plano de recuperação e Jovane Cabral realizou tratamento a mialgias de esforço na coxa esquerda.Keizer deu agora folga ao plantel, voltando o grupo a juntar-se na quarta-feira em treino à porta fechada, novamente na Academia de Alcochete