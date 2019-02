Sporting prepara dérbi da Taça de Portugal com Nani lesionado

O Sporting começou esta segunda-feira a preparação para o dérbi com o Benfica, quarta-feira, nas meias-finais da Taça de Portugal, com Nani lesionado.Em comunicado, o clube de Alvalade refere que o internacional português - que foi substituído ao intervalo frente ao Benfica, no domingo - sofreu "um estiramento na região inguinal direita".Recorde-se que no final do jogo, que terminou com a vitória do Benfica por 4-2, Marcel Keizer afirmou que a substituição de Nani tinha sido apenas uma opção técnica.O Sporting informa ainda que os titulares do dérbi de domingo, assim como Diaby, que entrou ao intervalo, realizaram treino de recuperação.De referir também que "Mathieu continua a cumprir o programa diferenciado de gestão física e Battaglia segue em recuperação."