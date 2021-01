Sporting prepara deslocação à Madeira na máxima força

O Sporting prepara a deslocação à Madeira para defrontar o Nacional, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga NOS, na máxima força.





"Rúben Amorim teve todo o plantel à disposição, numa sessão de trabalho exigente e intensa com e sem bola", refere a nota divulgada pelo clube de Alvalade esta terça-feira.Os leões, líderes do campeonato nacional, voltam a treinar em Alcochete na manhã desta quarta-feira, seguindo viagem para a Madeira da parte da tarde, já depois da conferência de antevisão do jogo que está marcada para as 16 horas.