Sporting prepara deslocação a Portimão para a Taça da Liga

O Sporting voltou esta quarta-feira aos treinos, com vista o jogo da terceira jornada do Grupo C da Taça da Liga, em que vai defrontar o Portimonense, este sábado.De acordo com o divulgado pelos leões, os jovens Dimitar Mitrovski, Hugo Cunha, João Goulart, Tiago Rodrigues e Tomás Silva treinaram com a equipa principal, enquanto os jogadores titulares frente ao Santa Clara (Sporting goleou segunda-feira a formação açoriana por 4-0 ) fizeram trabalho de recuperação.Luís Neto, que continua a recuperar da lesão sofrida no jogo frente ao Moreirense, esteve esta segunda-feira "na Academia junto dos restantes colegas, tendo feito tratamento e fisioterapia", refere o Sporting.