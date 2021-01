Sporting regressa aos treinos na Academia após vitória na Allianz CUP

Depois da conquista da Allianz CUP, o Sporting regressou já este domingo aos treinos na Academia, com vista o jogo frente ao Boavista, terça-feira (às 21h15) para a Liga NOS.





Os titulares da partida de ontem frente ao Sp. Braga realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes estiveram no relvado já com foco no jogo da 15ª jornada do campeonato nacional, no estádio do Bessa.