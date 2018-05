Continuar a ler

Depois do selvagem ataque de que foram alvo na terça-feira de tarde, os jogadores sportinguistas abandonaram por completo a Academia de Alcochete e, após ordem direta de Jorge Jesus, abrigaram-se no apoio das respetivas famílias, bem longe de Lisboa. Bruno Fernandes, Fábio Coentrão e Rúben Ribeiro, por exemplo, rumaram ao norte do país; há jogadores que ficaram na capital – mas sempre na zona periférica de Lisboa; outros que optaram por ir para o centro ou para o sul do país. Porém, e apesar da distância, todos os jogadores estão unidos, em contacto permanente um com os outros e... com os olhos postos na final.Face à turbulência que se vive no clube (por dentro e por fora) e à ausência das principais figuras do futebol leonino (o presidente Bruno de Carvalho e o team-manager André Geraldes), será o secretário técnico, Vasco Fernandes, a tratar de toda a logística e preparação da antecâmara leonina para a deslocação ao Jamor. Recorde-se que Vasco Fernandes assumiu as funções de delegado no jogo com o Estoril, a 3 de maio de 2017, devido aos castigos, na altura, de BdC e Octávio Machado.

Autores: Alexandre Carvalho e Alexandre Moita