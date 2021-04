Sporting prepara jogo com Nacional com duas ausências

Rúben Amorim continuou esta quinta-feira a preparar o jogo com o Nacional (sábado, 20H30, em Alvalade) sem contar com Tiago Tomás e Bruno Tabata, que fizeram tratamento às respetivas lesões: o atacante português está a debelar uma entorse no tornozelo esquerdo e o extremo brasileiro recupera de um ligamento lateral externo do joelho esquerdo.





Os leões voltam a treinar na sexta-feira, às 10 horas, em Alcochete, e o treinador fará a habitual conferência de imprensa de antevisão ao encontro, na Academia Sporting, às 13 horas.