Sporting prepara jogo da Liga Europa com cinco jovens

A equipa do Sporting treinou esta segunda-feira na Academia com vista o jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, com o Basaksehir, quinta-feira, às 17h55.





Na sessão de trabalho de hoje, Silas contou com os jovens Anthony Walker, Gonçalo Costa, Tomás Silva, Loide Augusto e João Ricciulli, enquanto os titulares da partida frente ao Boavista fizeram treino de recuperação dividido entre o ginásio e relvado.Segundo o comunicado do Sporting "Jérémy Mathieu, Renan Ribeiro e Luiz Phellype continuam em tratamento".O Sporting viagem para Istambul esta terça-feira à tarde.