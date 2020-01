Sporting prepara sucessão de Mathieu

Há um problema a médio prazo para resolver na defesa do Sporting. Tudo indica que Jérémy Mathieu, com 36 anos, irá terminar a carreira no fim da presente temporada e é por isso que a SAD verde e branca está em contacto com Daniel Carriço, apurou Record.





O defesa também termina contrato com o Sevilha, pelo que o custo da contratação será reduzido. A estrutura leonina considera que o antigo capitão tem capacidades de liderança capazes de suprir a saída do francês e o passado em Alvalade é muito valorizado.