Sporting prepara Taça de Portugal sem Nani

Nani falhou esta segunda-feira o treino do Sporting, de preparação para os oitavos de final da Taça de Portugal, a recuperar de "uma mialgia de esforço no adutor esquerdo" O extremo saiu lesionado no domingo no jogo em que o Sporting perdia em Alvalade por 2-1 com o Nacional, aos 68 minutos, e que acabaria por vencer por 5-2 , da 13.ª jornada da Liga NOS.Nani saiu com queixas, com o treinador holandês Marcel Keizer a fazer entrar Jovane Cabral.No treino de hoje, em que os leões preparam o jogo de quarta-feira diante do Rio Ave, no Estádio José de Alvalade (19H30), Montero, Wendel e Battaglia também estiveram ausentes, em recuperação das respetivas lesões.Montero tem uma lesão ligamentar no tornozelo direito, Wendel fez uma entorse no tornozelo esquerdo na jornada anterior, e deverá parar dois meses, e Battagia enfrenta uma longa paragem, com uma rotura de ligamentos no início de novembro.O treinador holandês optou hoje por fazer treino de recuperação aos jogadores titulares e a Miguel Luís, que entrou após o intervalo, enquanto os restantes trabalharam no relvado.Na terça-feira, o Sporting voltará a trabalhar na Academia de Alcochete, às 10H30, sessão após a qual Marcel Keizer dará a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo.