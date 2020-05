Sporting promete compensar sócios por jogos à porta fechada

O Sporting informou esta tarde que irá compensar os seus sócios pelos jogos da Liga à porta fechada. O regresso da competição foi confirmado para junho. Até ao final do campeonato, o Estádio de Alvalade ainda recebe cinco partidas: Paços de Ferreira, Tondela, Gil Vicente, Santa Clara e V. Setúbal.





"No âmbito do atual e inédito contexto que vivemos devido à pandemia de Covid-19 e de acordo com a decisão oficial das entidades competentes, nomeadamente a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga Profissional de Clubes e os diferentes Organismos Públicos, informamos que o regresso da equipa de futebol profissional do Sporting Clube de Portugal à competição está agendado para os dias 30 ou 31 de Maio, com a realização dos restantes jogos da I Liga de Futebol à porta fechada.Esta decisão, que tem como propósito salvaguardar a saúde pública, obrigará atletas e Sócios, a uma vivência diferente do futebol durante este período e trará várias consequências, diretas e indiretas, para o Sporting Clube de Portugal.O mundo sabe que o que nos une é, sempre foi e sempre será o amor ao Sporting Clube de Portugal. Acreditamos que encontraremos novas formas de apoio para ultrapassar este momento de adversidade e com esperança de que num futuro próximo regressaremos à ‘nossa casa’.O Sporting Clube de Portugal informa ainda que, no final da época, irá disponibilizar aos sócios, mecanismos de compensação pelos jogos que não foram usufruídos.Contamos com o esforço, dedicação e devoção de todos para que juntos possamos alcançar a glória que tem marcado a história do Sporting Clube de Portugal.Saudações Leoninas!"