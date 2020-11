Sporting promove conferência para discutir áudios do VAR

O Sporting tem feito das melhorias ao VAR uma das principais batalhas e nesse sentido ficou esta quinta-feira a saber-se que vai promover um webinar com vários players internacionais para ser discutida mais uma. A revelação é feita no editorial do Jornal Sporting assinado por André Bernardo, administrador da SAD.





"Fim-de-semana de Sporting com quase pleno de vitórias em todas as modalidades e em que no feminino se gritou vitória de forma expressiva no futsal, hóquei em patins, voleibol e râguebi. E a propósito desta última modalidade é de ver e rever o ensaio de Antónia Braga que meteu o turbo antes dos 22 metros nos 7-0 contra os nossos rivais e com sublime técnica já só parou após cruzar a linha de ensaio. Assim como é também de ver e rever (e ouvir!) os clips de vídeo onde se ouvem as decisões dos árbitros em conferência com o TMO (Television Match Official) relativamente a algumas jogadas de falta nos recentes jogos internacionais masculinos de râguebi: Austrália vs. Nova Zelândia e Argentina vs. Nova Zelândia. O Sporting CP liderou o movimento que visa a introdução de áudio nas decisões arbitrais do VAR no futebol e brevemente vamos promover um Webinar com vários players internacionais no sentido de podermos rapidamente introduzir esta melhoria em Portugal", pode ler-se no editorial.Para esta conferência ainda não há data, estando o Sporting a trabalhar na definição dos oradores.