Sporting quebra recorde de invencibilidade na Liga

Com o triunfo em Vila do Conde, o Sporting fez história ao tornar-se a primeira equipa a alcançar 31 partidas sem perder no mesmo campeonato. A formação de Rúben Amorim já tinha registado 30 encontros invicta nesta edição da Liga NOS, alcançando a marca de quatro treinadores: Jimmy Hagan (1972/73) e John Mortimore (1977/78) no comando técnico do Benfica e, neste século, André Villas-Boas (2010/11) e Vítor Pereira (2012/13) ao serviço do FC Porto. Nos exemplos anteriores, apenas o Benfica de John Mortimore não conseguiu ser campeão, terminando no 2º lugar.

Desta feita, Rúben Amorim conduz o Sporting a 31 duelos sem conhecer o sabor da derrota, isto numa liga a 34 jornadas e em que ainda pode reforçar o recorde de invencibilidade. Esta época, os leões venceram 24 jogos na liga e empataram sete, tendo um aproveitamento de 85%.