Sporting questiona número de amarelos frente ao P. Ferreira e faz comparação com Benfica e FC Porto

O Sporting - através de Miguel Braga - questionou esta segunda-feira o número de cartões amarelos que foram mostrados à equipa leonina no jogo com o P. Ferreira, realizado domingo (triunfo por 2-0). O responsável pela comunicação do clube faz mesmo uma comparação com Benfica e FC Porto.





"Comparativo após duas jornadas: Sporting, 1 jogo, 12 faltas, 6 amarelos. Benfica, 2 jogos, 21 faltas, 4 amarelos. Porto, 2 jogos, 36 faltas, 1 amarelo. Continuaremos a acompanhar o critério", pode ler-se num Tweet feito por Miguel Braga.O Sporting estreou-se na Liga NOS com uma vitória por 2-0 em Paços de Ferreira, em jogo da segunda jornada da prova, depois do adiamento do encontro da ronda inaugural, imposto pelas autoridades sanitárias.O avançado Jovane Cabral inaugurou o marcador para a equipa treinada por Rúben Amorim aos 23 minutos, na marcação de um penálti, cabendo a Coates fechar a contagem, aos 63.Os leões deveriam ter recebido o Gil Vicente no fim de semana passado, mas a deteção de várias pessoas infetadas com covid-19 nos plantéis das duas equipas, entre as quais futebolistas e treinadores, motivou o adiamento da partida, que se realizará entre 12 e 16 de outubro.