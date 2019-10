Sporting reafirma que membros da comissão executiva "abdicaram do aumento" salarial

Na sequência da assembleia geral da SAD, que terminou já de madrugada, o Sporting emitiu esta manhã um comunicado, com vista a "clarificar" alguns pontos da reunião, chamando a atenção para a aprovação das contas e para o facto de os membros da comissão executiva terem abdicado do aumento salarial, também aprovado em assembleia."A Sporting clube de Portugal - Futebol, SAD no seguimento das deliberações da Assembleia Geral de accionistas realizada a 1 de Outubro de 2019 vem clarificar os seguintes pontos:1. As propostas apresentadas pelo Conselho de Administração da Sociedade – 'Aprovação do Relatório e das Contas relativos ao exercício findo em 30 de Junho de 2019' e 'Aprovação da proposta de aplicação de resultados' – foram aprovadas por larga maioria (mais de 99% dos votos);2. A proposta apresentada pela Comissão Accionista sobre a política de remuneração dos titulares dos órgãos sociais da Sociedade para o exercício de 2018/2019 foi aprovada, mas os membros da Comissão Executiva, como já tinham feito saber, abdicaram do aumento da sua remuneração fixa.3. Aprovadas foram também as deliberações ‘sobre a eleição de dois administradores para o Conselho de Administração’ e ‘sobre a eleição de um membro efectivo e de um membro suplente do Conselho Fiscal’ até ao final do mandato em curso.A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD gostaria ainda de destacar o clima de elevação e participação plural com que decorreu a AG exemplo da vitalidade do clube."