Sporting reage à condenação de Luís Pina: «É urgente que as autoridades atuem»

O Sporting reagiu à condenação de Luís Pina em comunicado. Pina, ligado à claque benfiquista No Name Boys, vai cumprir quatro anos de prisão, pela morte de Marco Ficini, junto ao Estádio da Luz.





"No dia da condenação do principal arguido do processo de atropelamento mortal de Marco Ficini, o Sporting Clube de Portugal reafirma que o Desporto é um pilar da sociedade moderna e tem de ser protegido de comportamentos extremos que geram violência e, por vezes, como neste caso, a morte.É urgente que as autoridades atuem sobre este fenómeno de modo a evitar tragédias como a que se abateu sobre a família de Marco Ficini. A eles e também a todos os adeptos do Sporting CP e da ACF Fiorentina, declaramos a nossa mais profunda solidariedade."