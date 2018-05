Continuar a ler

O diretor clínico do Sporting, Frederico Varandas, anunciou hoje ter apresentado a sua demissão e mostrou-se disponível para se candidatar à liderança do clube, caso sejam marcadas eleições."Tendo tomado conhecimento da demissão inusitada do Dr. Frederico Varandas das funções de director clínico do Sporting Clube de Portugal numa altura em que o Clube está empenhado em diversas competições das suas 55 modalidades, cumpre à Sporting SAD informar o seguinte:1 – Garantiremos que no próximo domingo, dia 27 de Maio, não faltarão nenhumas condições médicas às nossas atletas que vão disputar, no Jamor, a Final da Taça de Portugal em Futebol Feminino;2 – Asseguraremos que também no Futebol de Formação, cujas competições ainda prosseguem, não deixarão de ser prestados todos os cuidados clínicos que sejam necessários para o bom desempenho desportivo dos nossos atletas;3 – A todos os nossos atletas e responsáveis das modalidades, onde entre outras o Andebol, o Futsal ou o Hóquei Patins, têm títulos ainda em disputa, garantimos que terão todas as condições de acompanhamento médico que se verifique necessário, de modo a que nada lhes falte ou os impeça de conquistar os objectivos definidos.O Conselho de Administração da Sporting SADO Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal "