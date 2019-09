Sporting reage à divulgação das imagens do túnel do Bessa: «Bruno Fernandes já reconheceu o erro»

O Sporting reagiu, em nota enviada às redações, à divulgação das imagens no túnel do Bessa, frisando que "Bruno Fernandes é um símbolo do Sporting e já reconheceu o erro, fruto de um momento de revolta e frustração.""O Sporting CP condena veementemente a disponibilização gratuita e abusiva de imagens do nosso capitão, internacional português, melhor jogador da Liga nos últimos 2 anos e o médio mais goleador da Europa.Bruno Fernandes é um símbolo do Sporting CP e já reconheceu o erro, fruto de um momento de revolta e frustração.O Sporting CP relembra que a cedência de imagens de vídeo vigilância é punida por lei, e tudo fará para responsabilizar quem, de forma direta ou indireta, as tornou públicas ilicitamente.O Sporting Clube de Portugal sabe que a cedência destas imagens não foi inocente, e utilizará todos os meios ao seu dispor, para que o prevaricador seja punido."