Sporting reage à nega ao recurso por Palhinha e lança duras críticas ao Conselho de Disciplina

Através do Twitter, o responsável pela comunicação do Sporting deixou duras críticas ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na sequência da decisão de não despenalizar João Palhinha. Na sua publicação, Miguel Braga transcreve parte do testemunho de Fábio Veríssimo sobre o lance em questão, ocorrido no duelo com o Boavista, na terça-feira.





1) Um Conselho de Disciplina que não privilegia a verdade desportiva não representa os interesses do futebol e não deve ter lugar no futebol português: — Miguel Braga (@MrBraga8) January 30, 2021

2) “7. o Exmo. Senhor Fábio Veríssimo respondeu então:

Sim. Devido ao meu posicionamento no momento da jogada, levou-me a agir disciplinarmente por ter considerado — Miguel Braga (@MrBraga8) January 30, 2021



3) que o jogador do Boavista se encontrava liberto de opositores e preparado para rematar à baliza quando foi empurrado pelo jogador n° 6 do Sporting. — Miguel Braga (@MrBraga8) January 30, 2021 4) Após visionar as imagens da jogada (ângulo oposto ao meu posicionamento) considero que a mesma não cumpre os critérios para ataque prometedor. Deste modo, a ação disciplinar não foi adequada.” — Miguel Braga (@MrBraga8) January 30, 2021

