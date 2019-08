Sporting reage à transferência de Rafael Leão: «Que os infratores não sejam beneficiados»

O Sporting emitiu esta quinta-feira um comunicado a propósito da transferência de Rafael Leão do Lille para o Milan , afirmando que vai continuar a lutar pelos seus direitos.Os leões reiteram que o jogador não tem razão na rescisão de contrato unilateral que levou a cabo em 2018 e explicam que continuam a exigir ao Lille uma compensação pelos direitos desportivos do jogador."Em face da notícia da transferência do jogador Rafael Leão do Lille OSC para o AC Milan, a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD esclarece o seguinte:1. Que continua a considerar que ao jogador Rafael Leão não assistia razão para resolver o contrato de trabalho desportivo que o ligava à Sporting CP - Futebol, SAD;2. Que continuará a lutar por fazer valer os seus direitos nas instâncias competentes e, sobretudo, junto da FIFA, onde reclamará do Lille OSC a compensação devida pelos direitos desportivos do jogador de que se viu ilicitamente privada, cujo valor é ilustrado pela transferência agora anunciada,3. E que tudo fará para que os infractores não sejam beneficiados, como mandam as regras do jogo e da ética na relação entre Clubes."