Sporting reage às agressões a adeptos: «Lamentável e preocupante que estes episódios continuem a acontecer»

O Sporting reagiu esta manhã às agressões sofridas por adeptos do clube no domingo à noite. Três dos adeptos do Sporting sofreram ferimentos, dois deles obrigando a internamento hospitalar, em confrontos a murro e pontapé ocorridos, no Lumiar, em Lisboa, com um grupo de 15 homens, supostamente membros de uma claque afeta ao Benfica, avança o 'Correio da Manhã'.





"No dia em que faz 24 anos da morte de um adepto do Sporting, no estádio do Jamor, vítima de um very-light, é lamentável e preocupante que estes episódios continuem a acontecer", pode ler-se no comunicado divulgado no site dos leões, acrescentando que "o clube vai continuar a liderar o processo e debate de promoção de um clima saudável e de melhoria do espectáculo desportivo em Portugal e apela por isso, mais uma vez, à intervenção das autoridades num problema que extravasa o âmbito meramente desportivo".A PSP, quando chegou ao local, já só encontrou as vítimas. Uma delas recusou ser transportada ao hospital e as outras duas foram para o Hospital de Santa Maria. O CM sabe que ninguém foi identificado. A PSP investiga."O Sporting Clube de Portugal repudia, mais uma vez, os episódios de violência que continuam a marcar a vida do Desporto em Portugal. Neste caso, as agressões que tiveram lugar ontem à noite, perto das imediações do Estádio José Alvalade, na zona do Lumiar, que resultaram na hospitalização de dois adeptos.A visão do Clube assenta no princípio basilar de que o desporto é um meio para atingir um fim – e que tem como objectivo melhorar o bem-estar da vida das pessoas.No dia em que faz 24 anos da morte de um adepto do Sporting CP, no estádio do Jamor, vítima de um very-light, é lamentável e preocupante que estes episódios continuem a acontecer.O Clube vai continuar a liderar o processo e debate de promoção de um clima saudável e de melhoria do espectáculo desportivo em Portugal e apela por isso, mais uma vez, à intervenção das autoridades num problema que extravasa o âmbito meramente desportivo".