Sporting recebe duas estátuas de leões no 114.º aniversário

O Sporting recebeu duas prendas no dia em que celebra o 114.º aniversário, numa cerimónia que decorreu na praça Centenário, junto ao Estádio José Alvalade e contou com a presença do presidente Frederico Varandas e restante Conselho Diretivo, bem como de vários responsáveis da Filstone, incluindo o CEO Ricardo Jorge, a empresa que presentou a turma verde e branca com duas estátuas de leões. Uma delas ficará em exibição no local da inauguração e a outra estará na Academia de Alcochete.





"Este é o dia em que todos os Sportinguistas estão de parabéns, estamos a festejar 114 anos de história, glória e muito amor por este clube. Esta obra merecia uma cerimónia aberta aos sócios mas, devido às circunstâncias que vivemos, não foi possível. Conseguimos, juntamente com a Filstone, tanto para o Estádio como para a Academia, dois belos Leões, com força, jovens, com ambição, vitalidade e coragem. (…) Esta é uma obra que os Sportinguistas merecem e que esta Praça merece", afirmou Varandas, em declarações reproduzidas no site oficial do Sporting.O Sporting não deixou a Filstone sem resposta pois, de acordo com o site dos leões, antes da cerimónia teve lugar uma visita ao Museu Sporting e foi formalizada a entrega de um brasão histórico do clube, que será apadrinhado pelo parceiro dos leões. "Este é um dia muito emotivo para mim, estavam aqui guardadas algumas surpresas", afirmou Ricardo Jorge.