Sporting recebe mais 180 mil euros por Demiral

A transferência de Demiral do Sassuolo para Juventus por 18 milhões de euros vai permitir à SAD leonina encaixar mais 180 mil euros, o valor relativo ao mecanismo de solidariedade. No total, o Sporting recebeu 3,680 mil euros por um jogador que só foi utilizado uma única vez na equipa principal.

Oriundo da formação do Fenerbahçe, o central chegou a Portugal em 2016/17 para integrar a equipa de juniores. O defesa, que chegou a Alcochete por via do Alcanenense para os leões não pagarem os direitos de formação, passou dois anos no clube antes de ser emprestado ao Alanyaspor na época passada. O jogador rapidamente se tornou numa figura da equipa turca, e até chegou à seleção. Os dirigentes turcos não hesitaram, e exerceram o direto de opção pagando 3,5 milhões, um valor que veio a verificar-se baixo, pois o passe do jovem, de 21 anos, foi vendido ao Sassuolo por 9 milhões de euros.

A Juventus, entretanto, viu no turco uma grande margem de progressão e, ontem, pagou 18 milhões de euros pelo seu passe.