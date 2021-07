Sporting recebe medalha de honra de mérito desportivo

No dia do 115.º aniversário, o Sporting foi condecorado por João Paulo Rebelo, secretário de estado da Juventude e do Desporto, com a medalha de mérito desportivo, o mais alto reconhecimento por parte do Estado.





"Normalmente esta medalha é entregue a clubes centenários, isso não aconteceu com o Sporting. Por isso, acho que o mais correto é que hoje, neste dia tão especial, essa condecoração possa ser entregue", atirou.Este reconhecimento foi feito depois da inauguração da Ala Olímpica do Museu do clube de Alvalade e também após a assinatura do protocolo de cooperação entre os leões e a Associação de Atletas Olímpicos.