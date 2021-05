Sporting recebido na Câmara Municipal de Lisboa: siga em direto

há 52 min 14:51

Festa do título alterou planos na Câmara





A Câmara Municipal de Lisboa decidiu alterar os moldes em que se vai processar a receção e homenagem nos Paços do Concelho ao campeão nacional depois dos confrontos entre adeptos e polícias na noite da festa do título após a vitória frente ao Boavista. Ao contrário do que é tradição, não será permitida a presença de adeptos na Praça do Município, bem como nas Praças e Ruas adjacentes, estando a cerimónia reservada a convidados e atletas do Sporting Clube de Portugal (em especial das escolas do Sporting), bem como aos órgãos de comunicação social.