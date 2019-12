Sporting recebido nos Açores com gritos de "Alcochete sempre"

O Sporting chegou este domingo à noite a Ponta Delgada, onde amanhã defronta o Santa Clara, para a 14.ª jornada da Liga NOS. À chegada ao hotel, registou-se alguma divisão no que toca à receção à equipa: por um lado, uma frente de adeptos que saudava o plantel; por outro, elementos das claques (cerca de 15) que contestaram e insultaram futebolistas e Frederico Varandas - que não estava presente e apenas chegará amanhã aos Açores.Um pouco antes, no aeroporto de Ponta Delgada, ouviu-se mesmo "Alcochete sempre" da parte de alguns elementos das claques, em referência ao ataque à Academia em maio do ano passado.No total, eram cerca de 30 seguidores do clube leonino junto à unidade hoteleira onde o Sporting passará a noite. Bruno Fernandes, o capitão, foi um dos que esteve a distribuir autógrafos e selfies.