Sporting 'recorre' a penálti no Belenenses SAD-Sp. Braga para mais críticas a Luís Godinho

O Sporting pondera avançar com um pedido formal de veto a Luís Godinho na sequência da polémica arbitragem em Famalicão. O clube leonino fala em dualidade de critérios e promete endurecer a resposta, como Record adianta. Já esta segunda-feira, Miguel Braga voltou a questionar o trabalho do árbitro, fazendo uma comparação com o que sucede no Belenenses SAD-Sp. Braga.





"2 jogos separados por 24 horas. Jogo do Sporting, Luís Godinho erra ao não ordenar a repetição do penálti. Jogo do Braga, Hélder Malheiro acerta ao ordenar a repetição do penálti. Descubra as diferenças", escreveu no Twitter o responsável pela comunicação do Sporting.