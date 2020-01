Sporting recorre do castigo a Mathieu

O Sporting vai recorrer do castigado aplicado a Mathieu, suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.





O centra francês foi expulso na meia-final da Taça da Liga, frente so Sp. Braga, após uma entrada dura sobre o bracarense Ricardo Esgaio. Se o recurso do departamento juridico do Sporting não surtir efeito, Mahtieu falhará a receção ao Marítimo e a visita a Braga.Recorde-se que, que foi sancionado com um vermelho direto nesse mesmo encontro frente à formação minhota.