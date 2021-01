Sporting recorre para o TAD da suspensão a Palhinha

O Sporting já recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) da decisão do Conselho de Disciplina em manter um jogo de suspensão a João Palhinha, que afasta o médio do dérbi com o Benfica, marcado para segunda-feira. O recurso foi enviado na manhã deste sábado.





Os leões procuram desta forma esgotar todas as vias para reverter o 5.º cartão amarelo mostrado a Palhinha no jogo com o Boavista, conscientes, porém, de que muito dificilmente o TAD irá deliberar em tempo útil. No limite, isso ainda poderá acontecer até à hora do jogo.O Conselho de Disciplina julgou improcedente o pedido de despenalização apresentado pelo Sporting, a despeito de o árbitro Fábio Veríssimo ter reconhecido que não analisou corretamente o lance."Após visionar as imagens da jogada (ângulo oposto ao meu posicionamento) considero que a mesma não cumpre os critérios para ataque prometedor. Deste modo, a ação disciplinar não foi adequada", terá testemunhado Fábio Veríssimo, de acordo com a transcrição de um excerto do acórdão partilhada este sábado no Twitter pelo responsável de comunicação do Sporting, Miguel Braga.