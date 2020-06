Sporting recria Alvalade em casa

No regresso à Liga, os estádios vazios obrigam os clubes a puxar pela criatividade de forma a cultivar a proximidade com os adeptos. É com esse objetivo que o Sporting vai lançar a plataforma ‘Alvalade em Casa’.





Como o próprio nome indica, os leões querem recriar no espaço virtual o ambiente dos jogos em Alvalade e, mais do que isso, introduzir uma nova ferramenta que permita aos adeptos acompanhar cada partida em tempo real.Além de manter o relato das principais incidências dos jogos na conta oficial do clube na rede social Twitter, na nova plataforma o Sporting apresentará estatísticas detalhadas (ataques, remates, defesas, dados individuais por jogador) e outros pormenores relacionados com cada incidência dos encontros.O Sporting fará o primeiro jogo após a retoma da Liga esta quinta-feira em Guimarães, pelas 21h15. O regresso a Alvalade está marcado para o dia 12, frente ao Paços de Ferreira.