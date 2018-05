As acções do Sporting negoceiam em alta na bolsa esta sexta-feira, tendo valorizado 4,76% para 0,66 euros na chamada das 10:30.

Na sessão de quinta-feira as acções tinham recuado mais de 17% para 0,63 euros. Hoje foram transaccionadas 2.253 acções, o que apesar de continuar a constituir uma liquidez muito reduzida, situa-se acima das pouco mais de 300 transaccionadas na manhã de quinta-feira.





Dado ser uma cotada de reduzida liquidez, a transacção de acções do Sporting é efectuada duas vezes por dia: uma às 10H30 e outra às 15H30, apesar das ordens estarem sempre a entrar no sistema. Neste regime de negociação por chamada estão cotadas com pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa.A recuperação na sessão de hoje acontece depois de ontem o conselho directivo do clube e a comissão executiva da SAD terem recusado demitir-se, contrariando os apelos nesse sentido efectuado por várias personalidades do clube. Um deles foi feito por Álvaro Sobrinho, o líder da Holdimo que é o segundo maior accionista da SAD com quase 30% do capital.



Autor: Nuno Carregueiro/Negócios