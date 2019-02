Sporting nega discriminação de modalidades e explica contagem dos títulos internacionais

Não se trata de discriminar modalidades, Mauro. Apenas optamos por uma coerência de separar o desporto do desporto adaptado quando contabilizamos os troféus europeus. São troféus europeus na mesma e estarão no nosso Museu, com o mesmo respeito de todos os outros. SL — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 3 de fevereiro de 2019

Ao dar os parabéns no Twitter à equipa de corta-mato que revalidou este domingo o título europeu , o Sporting foi questionado por alguns adeptos sobre a contagem dos troféus internacionais das modalidades. Em causa está o facto de os leões se terem referido a este como sendo o 30.º título internacional, não contando, por exemplo, com o título de campeão europeu de goalball alcançado em 2018.A situação levou a um primeiro esclarecimento do clube na mesma rede social: "Temos mais que uma conquista em desporto adaptado, pelo que não as englobamos nesta contagem".No entanto, e perante a insistência dos adeptos, os leões aprofundaram a explicação: "Não se trata de discriminar modalidades. Apenas optamos por uma coerência de separar o desporto do desporto adaptado quando contabilizamos os troféus europeus. São troféus europeus na mesma e estarão no nosso museu, com o mesmo respeito de todos os outros".