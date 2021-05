Sporting regressa ao trabalho ainda sem Porro, Tabata e Tiago Tomás

Pedro Porro, Tabata e Tiago Tomás falharam esta quinta-feira o treino do Sporting, numa sessão em que os titulares no triunfo sobre o Rio Ave (2-0) fizeram trabalho de recuperação, informou o líder da Liga NOS.

De acordo com a nota divulgada no sítio oficial do clube de Alvalade, os três jogadores "fizeram tratamento às respetivas lesões", depois de terem ficado de fora do encontro de quarta-feira, diante dos vila-condenses, para a 31.ª jornada.

Já os titulares dessa partida, "fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente" num dos relvados da Academia do clube, em Alcochete.

A formação leonina vai ter folga na sexta-feira, regressando aos treinos no sábado, com vista à preparação do embate com o Boavista, da 32.ª ronda do campeonato.

O encontro com os axadrezados está agendado para a próxima terça-feira, sendo que os verdes e brancos poderão confirmar nesse dia a conquista do título de campeão nacional, o 19.º, 19 anos depois do último, em 2001/02.

O Sporting lidera a Liga NOS, com 79 pontos, provisoriamente mais nove do que o FC Porto (70), segundo colocado, que visita esta quinta-feira o Benfica (66), terceiro classificado.