Sporting regressa ao trabalho com muitas caras novas

O Sporting regressou esta quarta-feira aos treinos depois de três dias de folga. Sporar (Eslovénia), Gonzalo Plata (Equador), Zouhair Feddal (Marrocos), Pedro Porro (sub-21 de Espanha), Luís Maximiano, Nuno Mendes, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves e Joelson Fernandes (sub-21 de Portugal) estão ao serviço das respetivas seleções e para colmatar as ausências, Rúben Amorim chamou vários jogadores da formação: Gaspar, Diego Callai, Loide Augusto, Nicolai Skoglund, Mees de Wit, Tiago Ferreira, Hevertton Santos, Paulo Agostinho, Diogo Cabral, Flávio Nazinho e Edu Pinheiro.





Sebastián Coates, dispensado da seleção do Uruguai por causa de uma lesão, fez apenas tratamento, ao passo que Bruno Tabata e Antunes, fizeram trabalho no ginásio e também no relvado.Para amanhã, quinta-feira, o treino está agendado para as 10 horas, novamente na Academia de Alcochete.