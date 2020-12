Sporting regressa ao trabalho com Nuno Mendes e Jovane ainda ausentes

A equipa do Sporting regressou este domingo ao trabalho depois do empate com o Famalicão (2-2), na nona jornada da Liga NOS, com Nuno Mendes e Jovane Cabral ainda ausentes.

Os dois jogadores, que falharam o jogo de sábado, estiveram ausentes do relvado, com o lateral esquerdo Nuno Mendes a fazer tratamento e trabalho de ginásio, enquanto o avançado Jovane Cabral efetuou apenas tratamento.

Os titulares do jogo frente ao Famalicão fizeram apenas trabalho de recuperação, à exceção do guarda-redes Adán, que treinou normalmente com os restantes jogadores.

Com o empate de sábado, o Sporting lidera o campeonato com 22 pontos, com mais quatro que o FC Porto e mais cinco que Sporting de Braga e Benfica, duas equipas que apenas jogam hoje.

O Sporting folga na segunda-feira e regressa ao trabalho na terça-feira, às 10.00, na Academia em Alcochete.