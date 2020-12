Sporting regressa ao trabalho com titulares no jogo da Taça a fazerem apenas recuperação

O Sporting voltou este sábado ao trabalho na Academia, em Alcochete, poucas horas depois da vitória frente ao Paços de Ferreira, por 3-0, na Taça de Portugal.





Na sessão os titulares no jogo de ontem fizeram trabalho de recuperação, com exceção de Adán, que treinou normalmente com os restantes elementos do grupo de trabalho às ordens de Rúben Amorim.Jovane Cabral fez tratamento e trabalho de ginásio.O Sporting volta amanhã aos treinos, às 10h00, numa sessão que terá lugar à porta fechada.