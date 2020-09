Sporting regressa ao trabalho: Vietto já deve estar às ordens

O plantel do Sporting regressa hoje ao trabalho após uma dupla folga concedida por Rúben Amorim. Ao que tudo indica, a grande novidade deverá passar pela reintegração de Vietto, que só participou nos últimos dias do estágio do Algarve, por ter testado positivo à Covid-19 após as férias.

O argentino, de 26 anos, já está recuperado e, em Lagos, até realizou trabalho em campo, mas só será autorizado a participar em todos os exercícios com os companheiros de equipa após receber a autorização do delegado de saúde, o que deverá acontecer já hoje. O avançado manteve-se sempre assintomático e, durante o período de quarentena, treinou através do zoom.

À disposição do treinador está Luiz Phellype, que já está autorizado a treinar sem limitações. No entanto, dado o longo tempo de paragem devido à operação ao joelho direito, os responsáveis leoninos estão a gerir a situação com toda a cautela. Numa fase da época em que as cargas físicas são mais elevadas, o avançado será sempre alvo de especial atenção.

Resta assinalar que o grupo de trabalho vai começar a preparar o jogo com o Valladolid que será disputado sexta-feira, às 20h00, em Alverca, e será transmitido na Sport TV.