Sporting regressa às vitórias diante do Rosenborg

O Sporting voltou esta quinta-feira aos triunfos (depois da eliminação surpresa na Taça de Portugal), batendo esta noite em Alvalade os noruegueses do Rosenborg por 1-0. Um golo de Yannick Bolasie foi quanto bastou ao leão para somar os 3 pontos, para desta forma manterem-se no segundo posto do Grupo D, a apenas 1 do líder PSV e com mais 2 do que o LASK.





No outro jogo português da noite, o V. Guimarães esteve muito perto da surpresa diante do Arsenal