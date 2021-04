Sporting regressou aos treinos em Alcochete com duas baixas

A equipa principal do Sporting regressou esta segunda-feira ao trabalho na Academia, em Alcochete, após o encontro diante do Famalicão, disputado em Alvalade, que terminou com um empate no marcador (1-1).



Segundo a informação divulgada pelos leões, os titulares do jogo de ontem "realizaram o habitual treino de recuperação, à excepção de Antonio Adán, que trabalhou normalmente com os restantes colegas no relvado".



Gonçalo Inácio e Bruno Tabata realizaram tratamento, acrescenta a mesma nota.



O Sporting volta a treinar amanhã, à porta fechada, pelas 10h00, na Academia.