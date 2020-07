Sporting reitera a inexistência de qualquer dívida a Sinisa Mihajlovic

O Sporting negou esta quarta-feira, através de comunicado, a existência de qualquer dívida a Sinisa Mihajlovic, a quem o Tribunal Arbitral do Desporto deu razão no diferendo que mantinha com o clube de Alvalade, reconheceu que vários pagamentos têm sido negociados com os credores, por causa da crise provocada pelo pandemia, e admitiu haver um litígio com a Socas Investment, que representa William Carvalho, Nani e Piccini, que está atualmente em tribunal.





Além disso, os responsáveis leoninos asseguram no documento que o plantel... não está em saldos."O Sporting Clube de Portugal repudia a tentativa de permanente destabilização do Clube através de notícias falsas ou afirmações descontextualizadas.O Sporting CP efectuou o pagamento integral relativo ao processo com o Sr. Sinisa Mihajlovic, tendo sido inclusive o mesmo validado junto de entidades competentes ligadas à monotorização do fair-play financeiro da UEFA. Pagámos o que tínhamos a pagar, descontando os impostos, fórmula aplicável em Portugal.Relativamente à renegociação de pagamentos, o Sporting CP está a adoptar uma gestão em concordância com as exigências do contexto pandémico actual, na defesa dos interesses do Clube. Não vamos ceder a qualquer tentativa de pressão pública para situações infelizmente normais e transversais à maioria dos clubes na conjuntura em que vivemos, particularmente num sector de actividade tão afectado como o do desporto.Caso bem distinto é o que nos opõe à Socas Investment, onde não há negociação, há um litígio - e onde, recordemos, o Tribunal já se pronunciou numa primeira instância a nosso favor.É também falso, novamente, que o nosso plantel esteja à venda. O Sporting CP não está em saldos.A todos os Sportinguistas que leram estas notícias, aqui fica a verdade.Saudações Leoninas"