Sporting renova com dois treinadores dos sub-14

O Sporting renovou esta quarta-feira contrato com os treinadores das equipas sub-14 A e B, respetivamente Pedro Pontes e Nuno Laires. O vínculo com os dois técnicos passa a ser válido por mais duas épocas, até 2023, na linha do que tem sido a prática com todos os técnicos da formação, onde está em curso um conjunto de renovações.





"Já lá vão muitos anos, mas é sempre um motivo de orgulho participar neste processo de formação com o Sporting. Quando renovamos o contrato sentimos que a instituição acredita em nós e nós também acreditamos na formação", disse à Sporting TV Pedro Pontes, de 34 anos, desde 2010 no clube."Esperemos que a próxima época nos traga uma situação pandémica mais resolvida e que possamos fazer uma época do início ao fim sem paragens, tendo um período contínuo de aprendizagem com competição e por isso um processo continuado de crescimento sustentado", afirmou, por sua vez, Nuno Laires, de 31 anos, no Sporting desde 2016.