Sporting renova com jovem da formação e fixa cláusula em 60 milhões de euros

O Sporting oficializou, através do site oficial, a renovação de contrato de Tiago Ferreira, de 18 anos. O vínculo foi, assim, prolongado até 2025 e a cláusula de rescisão do jovem polivalente – joga a extremo e a médio ofensivo – ficou fixada em 60 milhões de euros.





Tiago Ferreira chegou ao Sporting em 2010 e está a realizar a 11.ª temporada de leão ao peito. O percurso "tem sido muito bom", confiou o jovem, em declarações à Sporting TV, acrescentando que o clube proporciona "todas as condições". "Sou um dos privilegiados por ter esses benefícios", atirou.Já em relação ao significado da renovação de contrato no ano seguinte à assinatura do vínculo profissional, Tiago Ferreira referiu que tenciona responder com "muita entrega, muito esforço e muita dedicação". "É isto que o Sporting exige e é isto que eu vou dar", afirmou o criativo que leva 10 partidas disputadas e dois golos apontados esta temporada pelos sub-23 verde e brancos.