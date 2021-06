Sporting renova com o treinador dos juvenis

Como Record noticiou no passado dia 8, o Sporting tem em marcha um plano de renovações com os treinadores da formação, que é para levar a cabo este mês. O primeiro a prolongar contrato, na presença do diretor de futebol de formação do Sporting, Tomaz Morais, foi o técnico dos juvenis. O acordo com Bernardo Bruschy, de 31 anos, foi anunciado esta segunda-feira.





"É uma sensação de felicidade por mais um objetivo concretizado porque, tal como os jogadores, nós treinadores também temos a ambição de continuar nesta casa. Aqui sentimo-nos bem e acarinhados e sentimos que aprendemos e que evoluímos todos os dias. Fico muito satisfeito por ver que o Sporting continua a acreditar no meu trabalho, mas, acima de tudo, tenho de agradecer a oportunidade de poder estar aqui", disse o responsável pelos sub-15, aos meios do Sporting."Treinamos os melhores e o nosso objetivo é treiná-los para um dia serem profissionais. O escalão de sub-15 é mais uma etapa, uma etapa preponderante, e nós temos de conseguir ser um suporte para eles não fugirem das metas deles e para os manter ligados ao processo. Acima de tudo, temos de ser pacientes com a evolução dos jogadores", defende Bruschy.