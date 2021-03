Sporting renova contrato de médio de 19 anos

O Sporting anunciou a renovação de contrato de Daniel Rodrigues, médio de 19 anos, que esta temporada evolui na equipa de sub-23, pela qual contabiliza 11 jogos e um golo na Liga Revelação.





Em declarações aos canais do clube, o internacional sub-17 por Portugal, que faz parte da formação leonina desde 2014, fala em "objetivo concretizado". "Sinto-me muito feliz pela oportunidade que o clube me deu. Agora tenho de corresponder em campo", frisou, assumindo que a mudança de Viseu para Lisboa "não foi fácil": "Foi uma mudança complicada. Estive seis anos a viver na Academia, desde os 13, e agora vivo com a minha namorada, é diferente, porque tenho mais responsabilidades".A terminar, Daniel Rodrigues vinca que a renovação é sinónimo de "confiança": "Dá-me também mais responsabilidade para continuar a merecer este tipo de oportunidades", rematou.