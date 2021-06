Sporting renova contrato de patrocínio com a Super Bock

O Sporting e a Super Bock renovaram o contrato de patrocínio. A marca, que tem uma ligação aos leões já com 12 anos, "vai continuar a entrar em campo com a equipa de futebol principal, com destaque nas camisolas de jogo, nos equipamentos de treino e de saída dos jogadores e da equipa técnica", pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube de Alvalade esta terça-feira.





"Para o Sporting é uma honra dar continuidade a esta parceria com a Super Bock, uma marca que acompanha o clube há vários anos e que é uma referência no nosso país", referiu Frederico Varandas, presidente dos leões, sentimento partilhado por Rui Lopes Ferreira, presidente do Super Bock Group. "É com grande entusiasmo que o Super Bock Group renova a parceria com o Sporting, pois revela confiança e manifesta a vontade de ambas as marcas continuarem a criar acções diferenciadoras e experiências verdadeiramente únicas aos adeptos".