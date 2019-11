Sporting repudia apedrejamento ao autocarro da equipa feminina de futsal

Através de comunicado publicado no site oficial, o Sporting veio a terreiro repudiar "mais um episódio de violência gratuita no desporto em Portugal". Em causa está o apedrejamento do autocarro da equipa feminina de futsal feminino por parte de um adepto do Benfica.O apoiante em questão, comoapurou ontem, foi identificado pelas autoridades. O grupo de benfiquistas seguia para Vizela (onde o Benfica venceu pela margem mínima) quando encontrou a equipa de futsal feminina verde e branca numa estação de serviço em Leiria.Do episódio não resultaram feridos, mas o vidro traseiro da viatura ficou rachado após o embate da pedra que foi arremessada."O Sporting Clube de Portugal e a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD repudiam mais um episódio de violência gratuita no desporto em Portugal.Ontem, o autocarro da equipa feminina de futsal do Sporting CP foi apedrejado por um adepto identificado pelas autoridades como sendo apoiante do SL Benfica, numa estação de serviço em Leiria no sentido Sul-Norte da A1.O episódio aconteceu quando o autocarro estava a estacionar para descanso da equipa. Um grupo de adeptos do SL Benfica tentou cercar a viatura, arremessando uma pedra que acabou por danificar o vidro traseiro do autocarro.A imediata manobra de retirada do nosso motorista evitou aquele que poderia ter sido mais um dramático desfecho e felizmente nenhum elemento da comitiva do Sporting CP ficou ferido.É necessário que todas as organizações, de natureza desportiva e pública, se unam e dêem o exemplo para eliminar os focos de violência no desporto português. O confronto permanente, a normalização de comportamentos extremados, a não punição e desculpabilização da ilegalidade, são ingredientes para uma realidade que afastará cada vez mais as pessoas dos estádios e que levará à repetição deste tipo de episódios.Enquanto Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal assumimos esta missão, e acreditamos que deverá ser também uma obrigação de todos aqueles que querem, de uma vez por todas, erradicar a violência no desporto em Portugal."