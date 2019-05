Sporting revela cláusula de Vietto e duração do contrato

O argentino Luciano Vietto assinou contrato com o Sporting por cinco anos e fica com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, informou a SAD leonina em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), uma semana depois de uma primeira nota em que dava conta da oficialização da transferência . Agora, os leões revelaram a duração do contrato e o valor da cláusula.."Em complemento da informação prestada ao mercado, no dia 14 de maio de 2019, referente ao jogador Luciano Vietto", a SAD do Sporting informa ainda que "nos termos do acordo de transferência celebrado com o Atlético de Madrid ficou com direito a 50% dos direitos económicos' sobre o jogador.Luciano Vietto jogou em 2018/19 nos ingleses do Fulham, por empréstimo dos colchoneros, conseguindo um golo em 20 jogos na Premier League.O avançado argentino, de 25 anos, custou 7,5 milhões de euros aos leões e chega a Alvalade envolvido no acordo de transferência do jogador Gelson Martins para o Atlético Madrid, no início da época 2018/19, por quem os espanhóis pagaram 22,5 M€.