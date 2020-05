Sporting revela como vai compensar os sócios com lugares anuais em Alvalade

O Sporting explicou esta sexta-feira em comunicado de que forma irá compensar os sócios detentores de Gamebox ativa e que, por conta da pandemia de Covid-19, não terão possibilidade de assistir aos jogos em Alvalade, já que os restantes duelos da Liga NOS serão todos jogados à porta fechada. Em causa estão cinco duelos (diante de P. Ferreira, Tondela, Gil Vicente, Santa Clara e V. Setúbal).





De acordo com a nota dos leões, os sócios detentores de Gamebox "poderão optar pela devolução imediata do valor em voucher válido até 30 de Junho de 2021", o qual poderá ser "utilizado na aquisição de produtos oficiais do Sporting Clube Portugal ou na aquisição de bilhetes para jogos futuros". Quem pretender seguir esta via deverá "solicitar o seu voucher de 1 de Junho de 2020 a 30 de Setembro de 2020".Por outro lado, "apesar do momento extremamente adverso", o Sporting "também possibilita o reembolso do valor na proporção dos jogos não usufruídos", devendo os interessados por esta via "solicitar o reembolso entre o dia 1 de Agosto de 2020 e o dia 30 de Setembro de 2020".Por fim, a quem não desejar reaver o valor proporcional referido, o Sporting "agradece antecipadamente o apoio num momento crítico", bastando para tal "a não reclamação das alternativas referidas"."No âmbito do actual e inédito contexto em que vivemos devido à pandemia de COVID-19 e de acordo com a decisão oficial das entidades competentes, que determinaram o regresso da I Liga de Futebol – Liga NOS – com a realização dos jogos à porta fechada e o cancelamento das competições nas restantes modalidades, o Sporting Clube de Portugal e a Sporting CP - Futebol, SAD informam, no seguimento do comunicado já divulgado anteriormente, que disponibilizarão aos Sócios e parceiros impossibilitados de assistirem aos últimos jogos, diferentes mecanismos de compensação proporcional:- Os detentores de Gamebox activa poderão optar pela devolução imediata do valor em voucher válido até 30 de Junho de 2021, que poderá ser utilizado na aquisição de produtos oficiais do Sporting Clube Portugal ou na aquisição de bilhetes para jogos futuros. Os Sócios que pretenderem seguir esta opção deverão solicitar o seu voucher de 1 de Junho de 2020 a 30 de Setembro de 2020;- Apesar do momento extremamente adverso, o Clube também possibilita o reembolso do valor na proporção dos jogos não usufruídos. Os detentores de Gamebox activa que optarem por esta via deverão solicitar o reembolso entre o dia 1 de Agosto de 2020 e o dia 30 de Setembro de 2020;- Aos Sócios que não pretendam reaver o valor proporcional nos termos dos parágrafos anteriores, o Clube agradece antecipadamente o apoio num momento crítico em que o Esforço, Dedicação e Devoção colectivos serão fundamentais na superação desta situação adversa que atingiu profundamente o mundo – para tal, bastará a não reclamação das alternativas referidas nos parágrafos anteriores.A colaboração de todos será mais um marco histórico nos quase 114 anos de história de associativismo que todos os dias nos orgulha de termos nascido e crescido sob o signo do Leão.No segmento Corporate, o Clube iniciou o contacto há semanas com os seus parceiros disponibilizando alternativas de compensação e continuará a fazê-lo.O Sporting Clube de Portugal acredita ser esta a melhor forma para ultrapassar o momento adverso que vivemos, com esperança de que num futuro próximo a Família Sportinguista possa estar novamente reunida.Mais informações e esclarecimentos deverão ser obtidos através dos contactos do atendimento do Clube.Saudações Leoninas!"